Спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию, отметили в ОВА.

Из-за атаки россиян на дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области началась эвакуация людей. С улицы Набережной в Галициновке эквакуированы 26 человек, в том числе 8 детей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 23:30 25 мая в поселке подтоплено 6 домовладений, подтоплений критической инфраструктуры не обнаружено. Спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и полностью контролируют ситуацию.

"Напомню: 25 мая около 17:20 в результате обстрела российских оккупационных войск (предварительно – ракетного) была повреждена дамба Карловского водохранилища. Вследствие этого происходит неконтролируемый сброс воды в реку Волчья в направлении Галициновки. В реке поднялся уровень воды и существует угроза подтоплений частных домов в шести населенных пунктах Покровского района, в которых в целом проживает 981 человек", – подчеркнул Кириленко.

Видео дня

По словам главы ОВА, было проведено заседание комиссии ТЭБ и ЧС, создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. На месте продолжаются работы по минимизации последствий обстрела. Он отметил, что на данный момент ситуация полностью контролируемая.

Российский удар по дамбе Карловского водохранилища

25 мая 2023 года российские захватчики в очередной раз обстреляли Донетчину. В результате атаки была повреждена дамба Карловского водохранилища.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко тогда сообщил, что в результате вражеской атаки затопление грозит поселкам Галициновка, Желанное-1 и Желанное-2.

Вас также могут заинтересовать новости: