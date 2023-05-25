К решению ситуации срочно привлечены все соответствующие службы и специальная комиссия.

Российские оккупанты вечером 25 мая попали в дамбу водохранилища в Донецкой области. Возникла большая угроза подтопления ближайших населенных пунктов.

"Полтора часа назад произошло попадание в одну из дамб водохранилища. Сейчас срочно привлекли соответствующие службы и специальную комиссию для наблюдения за потоком воды. Есть большая угроза подтопления населенных пунктов. Впоследствии предоставим расширенную информацию", - сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Он добавил, что в населенных пунктах вблизи дамбы находится небольшое количество людей и возможно будет происходить эвакуация населения.

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Ситуация в Донецкой области - последние новости

Последний раз прорыв дамбы в Донецкой области произошел в начале апреля этого года. Тогда было затоплено около 260 домов, а уровень воды достигал 1,5 метра. В результате затопления из районов вблизи Краматорска людей эвакуировали лодками, а детей выносили на руках.

При этом из-за постоянных обстрелов россиян ситуация в области достаточно тяжелая. От российских боеприпасов гибнут мирные жители населенных пунктов Донецкой области.

В свою очередь россияне пытаются продвигаться. Только за сегодня россияне пытались реализовать 37 атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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