Павел Кириленко заверил, что все спецслужбы работают.

Российские оккупанты разрушили дамбу Карловского водохранилища в Донецкой области во время вечерней атаки 25 мая. Под угрозой подтопления находятся три населенных пункта.

"Российская оккупационная армия с начала широкомасштабного вторжения постоянно обстреливала Карловку, нанося удары именно по плотине, пренебрегая тем, что от этих действий пострадают прежде всего гражданские", - говорится в сообщении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

При этом он указал, что в результате российской атаки затопление грозит поселкам Галициновка, Желанное-1 и Желанное-2. По его словам, все необходимые службы уже приступили к работе.

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"Общины, которые находятся в зоне вероятного подтопления, предупреждены. При необходимости будет начата эвакуация гражданского населения", - подытожил глава области.

Справка УНИАН. Карловское водохранилище расположено на реке Волчья в Покровском районе Донецкой области. Его создали в 1933 году как составляющая системы "Канал Днепр - Донбасс" для снабжения питьевой и технической воды из Днепра. Строительство канала законсервировали в 1996 году.

Удар по дамбе в Донецкой области 25 мая - что известно

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты вечером попали в дамбу водохранилища в Донецкой области. В результате атаки возникла большая угроза подтопления ближайших населенных пунктов.

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