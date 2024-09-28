В городе объявлен двухдневный траур по погибшим.

В результате удара "шахедами" по больнице в Сумах количество раненых резко возросло и составило 21 человек.

Об этом сообщили в горсовете. Количество погибших осталось без изменений - 9 человек. "В Сумах продолжается ликвидация последствий вражеского удара", - добавили в горсовете.

Кроме того сообщается, что 29 и 30 сентября в Сумской громаде будут Дни траура по погибшим в результате атаки. "В эти дни запрещается проведение любых развлекательных мероприятий на территории громады и звучание музыки в заведениях торговли, общественного питания и в общественном транспорте", - добавили в горсовете.

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Удар по больнице в Сумах

"28 сентября утром враг нанес авиационный удар по учреждению здравоохранения в Сумах, применив БпЛА типа "Шахед". Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы", - написал и.о. мэра города Артем Кобзарь сразу после атаки.

Чуть позже он сообщил, что буквально через несколько минут произошел повторный авиационный удар. Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилой сектор.

Сначала сообщалось о 6 погибших. Президент Владимир Зеленский около 12 часов сообщил, что количество погибших в Сумах возросло до восьми. Чуть позже стало известно, что количество погибших возросло до 9, а раненых - до 12.

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