На месте работают все необходимые службы.

Утром, 28 сентября, в Сумах прогремели взрывы, и.о. мэра города Артем Кобзарь сообщил о прилетах "шахедов".

"Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес авиационный удар по учреждению здравоохранения в Сумах, применив БпЛА типа "Шахед". Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы", - написал в своем Telegram.

Буквально через несколько минут Кобзарь сообщил, что произошел повторный авиационный удар. Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилой сектор.

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По данным "Суспільного", в Сумах есть погибшие в результате российских ударов. Предварительно, известно о двух жертвах.

В МВД заявили, что по состоянию на сейчас количество погибших составляет 6 человек.

"В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", - говорится в сообщении.

Удары по Сумах - последние новости

Пограничная Сумская область постоянно страдает от российских ударов ракетами, дронами и авиабомбами. 14 сентября в Сумской области в результате атаки на энергообъект погиб один человек, еще 7 человек получили ранения. Тогда в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытия, обесточивалось несколько подстанций.

13 сентября российские захватчики совершили авиационный удар по Ямпольской громаде Шосткинского района Сумской области. Враг сбросил управляемые авиационные бомбы по гражданской инфраструктуре, в результате удара были погибшие и пострадавшие.

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