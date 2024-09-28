Захватчики пытаются создать технологические партии, на которых будут проводиться определенные разработки.

Российские оккупанты значительно нарастили применение "шахедов" по территории Украины, заявил в эфире "Эспрессо" заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Если раньше они применяли до 400 единиц в месяц, то сейчас около 1200. Мы сталкиваемся с необходимостью усиления возможностей противовоздушной обороны, например, за счет увеличения систем ПВО и систем радиоэлектронной борьбы. Путин заявляет об увеличении способности производства БПЛА. Они пытаются создать технологические партии, на которых будут проводиться определенные разработки. Поэтому нам нужно стратегическое решение". - подчеркнул он, комментируя российские атаки на фоне двойного удара дронов по Сумах.

По словам эксперта, речь идет о дальнобойных ударах по средствам производства РФ. Храпчинский считает, что Киеву нужно активнее обсуждать с союзниками уменьшение потенциала Российской Федерации, за счет ударов по их территории.

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"Ни одна противовоздушная оборона, даже если все Воздушные силы станут на сторону Украины, они не смогут защитить от такого российского нашествия дронов", - пояснил он.

К тому же, россияне активно модернизируют свои БПЛА. Для обеспечения лучшей связи враг начал использовать для них Starlink. Это делает ударные дроны еще и разведывательными, поскольку помогает и сборе информации.

"Мы лишили их глаз через выбивание радиолокационных систем, таких как А-50 и дальнего радиолокационного обнаружения, с помощью которых они видели большую часть территории Украины. В дальнейшем мы начали работать против их разведывательных дронов зенитными дронами, и это тоже успешно получается. Но в любом случае надо понять, что количество оружия, которое использует РФ, и те КАБы, которые они используют ежедневно по территории Харьковщины, Сумщины, а сейчас уже и Запорожья, можно уничтожить только с помощью стратегических решений, то есть ударов по территории Российской Федерации, по производственным мощностям и складам", - подытожил Храпчинский.

Удары дронов по Украине

По словам Храпчинского, россияне хотят погрузить Украину в круглосуточную тревогу.

Еще одна цель запуска россиянами "шахедов", по мнению эксперта - является разведка. Таким образом оккупанты пытаются найти уязвимые места, чтобы потом по этим маршрутам запускать ракеты.

За три недели сентября российские оккупанты применили против Украины рекордное количество дронов типа Shahed-131/136, но их эффективность оказалась потрясающе низкой - менее 3% пораженных целей. Такие данные приводит военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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