Авторы напитка говорят, что выиграли суд, и теперь дело за апелляцией.

Группа британских и украинских ученых обратилась в суд, чтобы вернуть 1,5 тыс. бутылок водки, изготовленной из "радиоактивных" яблок, выращенных вблизи Чернобыльской АЭС. В марте партию отобрали работники СБУ.

Об этом сообщает ABC News.

Теперь, по словам профессора экологии из Университета Портсмута Джима Смита, который является одним из организаторов проекта, его команда выиграла дело о возврате конфискованных бутылок, однако украинская прокуратура подала апелляцию.

Что известно о чернобыльском "самогоне"

Спиртной напиток под названием Atomik, изготовленный предприятием Chernobyl Spirit Company является частью четырехлетнего научного эксперимента с целью проверить, можно ли изготовить безопасный для потребления продукт из урожая, выращенного в районе, загрязненном в результате ядерной катастрофы 1986 года.

Читайте такжеАварии на ЧАЭС случались и до 1986 года: СБУ раскрыла советские архивыКак отмечает ABC News, ученые брали яблоки у фермера внутри "зоны отчуждения" и надеялись, что их пример поможет возрождению сельского хозяйства на тех землях.

Первую бутылку водки изготовили в 2019 году. Тогда ученые использовали рожь и воду из зоны отчуждения. В этом году они надеялись отправить первую партию своего напитка в Великобританию, а прибыль от продажи передать местной общине вблизи Чернобыля.

Проблемы с СБУ

В марте 2021 года Служба безопасности Украины конфисковала бутылки со спиртового завода на западе Украины. По словам украинских правоохранителей, причиной была не радиация, а проблемы с таможенными документами.

"Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но на них были акцизные марки Великобритании", - рассказывал Смит.

В Киевской прокуратуре ABC News сообщили, что британская маркировка для бутылок не соответствует образцам, представленным заводом для регистрации.

Что говорят ученые

Джим Смит и его коллега, научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института и ликвидатор Геннадий Лаптев говорят, что идея водки была задумана главным образом как способ привлечения внимания к реальной работе ученых в зоне отчуждения, где они годами изучали, как земли вокруг Чернобыля восстановились после катастрофы.

Читайте такжеВ разрушенном реакторе на ЧАЭС зафиксировали рост ядерной активностиУченые уверены, их исследования показывают, что радиационное загрязнение в наружном кольце зоны является слабым и ограничения ведения там сельского хозяйства больше не имеют смысла.

Яблоки, из которых сделали водку, показывали несколько повышенный уровень радиации, однако ниже предела, который украинское законодательство считает безопасным для потребления. Впоследствии это излучение отфильтровывалось в процессе дистилляции, отметил Смит.

Чтобы доказать безопасность напитка, ученые в 2019 году даже направили его для анализа в Университет Саутгемптона. Там не обнаружили признаков необычного излучения, а единственным следом излучения был Углерод-14 - радиоактивный изотоп, который естественным образом встречается в спиртных напитках.

Те же ученые Саутгемптонского университета должны были проанализировать партию, которую изъяла Украинская Служба безопасности. Планировалось, что спиртное будут продавать в Великобритании примерно за 50 долларов. По словам ученых, спрос уже есть.

На официальном сайте водки Atomik указано, что пока что компания не может ничего продать клиентам, поскольку первую партию их напитка, предназначенную для продажи, забрали украинские спецслужбы по "непонятным причинам".

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Перевод: Катерина Комолова