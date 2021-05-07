Компания Chernobyl Spirit для Великобритании изготовила «самогон» под названием Atomik из яблок, выращенных недалеко от Чернобыльской АЭС. В марте украинские спецслужбы конфисковали первую партию алкоголя.
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В компании уверяют, что «самогон» получил соответствующие акцизы. Всего в партии было 1500 бутылок.
По словам предпринимателей, алкоголь конфисковали на ликероводочном заводе в Карпатах и доставили в прокуратуру в Киеве.
Производители отмечают, что это первый потребительский товар Чернобыля после ядерной катастрофы 1986 года. Они ждут результаты расследования и не понимают, почему алкоголь изъяли.
«Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны», - заявил один из основателей компании Джим Смит.
Chernobyl Spirit: что известно о компании
Chernobyl Spirit считается социальным предприятием, которым управляют ученые, работающие в Чернобыльской зоне отчуждения.
Ученые исследовали выращивание экспериментальных культур. Цель исследований – узнать, можно ли выращенные в этой зоне плоды использовать для производства тех или иных продуктов.
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