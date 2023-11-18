В Минобразования объяснили, у какой категории студентов могут забрать стипендии и позволит ли это увеличить выплаты другим.

Украинским студентам, которые сейчас находятся за границей, могут отменить выплаты стипендии, чтобы увеличить финансирование стипендий в Украине. Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире информационного телемарафона.

"Стипендии не должны платить тем студентам, которые за границей. Они могут и дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет, видимо, для них перекрыт. И в данном случае это будет означать, что у нас будет экономия средств, которая позволит нам увеличить стипендии для студентов, которые сейчас есть в Украине", - сказал он.

Заместитель министра образования отметил, что государство должно в первую очередь помочь тем студентам, которые сейчас остаются и учатся в Украине.

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"Чтобы у них действительно были возможности учиться. Академическая стипендия это для того, чтобы им помочь получить знания, которые нужны для победы и для восстановления Украины после победы", - добавил Винницкий.

Обучение украинских студентов - последние новости

В октябре стало известно, что украинских студентов, находящихся в академическом отпуске, могут мобилизовать. В Министерстве образования и науки Украины пояснили, что эта категория студентов подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Министерству образования и науки снять часть ограничений со студентов и ученых "не мобилизационного возраста", чтобы разрешить им выезд за границу.

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