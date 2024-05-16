Где свет будет отсутствовать более двух часов, там поступающие будут сдавать тест на дополнительной сессии.

Если во время сдачи национального мультипредметного теста (НМТ) света не будет более двух часов, то поступающие будут его выполнять уже на дополнительной сессии. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко в эфире телемарафона отметил, что никто не застрахован от того, что в пунктах тестирования может не быть света.

"Бесспорно, мы от этого не защищены, однако мы работаем с областными военными администрациями, с управлением образования для того, чтобы максимально обеспечить возможность прохождения участниками тестирования во время, когда свет не будет выключаться", - отметил он.

При этом добавил, что, по информации соответствующих органов, его будут выключать прежде всего в вечернее и ночное время, а с 09:00 до 16:00 дня свет будет и соответственно период тестирования будет приходиться именно на это время.

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"Будем надеяться, что больших проблем с этим не будет. В то же время если такое случится в каком-то из регионов, в каком-то экзаменационном центре, то у нас есть процедура, которую мы используем во время воздушных тревог - если свет выключили и его не будет 1 или 2 часа, то участники подождут, на это время тестирование прекращается, блокируется, фактически время не исчерпывается и когда свет снова будет обеспечен, то участники могут вернуться к выполнению. Однако, если света не будет в течение 2,5 часов, то тогда участники смогут написать соответствующие заявления для того, чтобы пройти тестирование во время дополнительной сессии", - отметил Терещенко.

Заместитель директора УЦОКО сообщил, что особенность нынешнего мультипредметного теста заключается в том, что участники должны сдавать четыре экзамена, тогда как в прошлом году было 3 предметных теста. В этом году будет обязательно украинский язык, математика и история Украины, а четвертый предмет на выбор поступающего.

По его словам, при этом тестирование будет проходить, в отличие от прошлого года в один день. Он добавил, что участники приходят сначала два предметных теста - украинский язык и математику, а после 20 минутного перерыва - выполняют еще два предметных теста.

Терещенко отметил, что в этом году на основную сессию зарегистрировалось более 287 тысяч участников и самым популярным предметом на выбор был английский язык - почти 115 тысяч поступающих выбрали именно его.

"А потом идет украинская литература, география, но естественные дисциплины, к сожалению, немного отстают", - добавил он.

НМТ 2024 - что известно

Как сообщал УНИАН, НМТ будет содержать четыре блока заданий, три из которых - обязательные, а четвертый - на выбор поступающего. Обязательные учебные предметы - украинский язык, математика, история Украины, а на выбор - украинская литература, один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика и география.

Тестирование будет проходить в две сессии: с 14 мая по 25 июня - основная; с 11-19 июля - дополнительная.

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