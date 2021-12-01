В шествии принимают участие несколько тысяч человек.

Участники акции SaveФОП, которая проходит сегодня в центре Киева, направились от Верховной Рады к Офису президента.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции движения "SaveФОП" завершили митинг возле ВР и сейчас перемещаются колонной к Крещатику, к Офису президента.

Читайте такжеПробок не избежать: сегодня в центре Киева ограничат движение, опубликованы список улиц и карта

Колонна движется по маршруту - улица Грушевского, улица Крещатик, Бессарабская площадь, улица Бассейная, улица Лютеранская и Банковая.

В связи с этим движение транспорта по Крещатику частично перекрыто: колонна движется по четной стороне Крещатика.

Планируется, что после митинга у Офиса президента "SaveФОП" завершит сегодняшние свои акции.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 1 декабря, в Киеве возле парламента проходил митинг "SaveФОП".

Предприниматели требуют от парламента принятия законопроектов 5866 или 5866-1, которые оставляют малых предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и в то же время не дают крупному бизнесу притворяться мелкими предпринимателями.

Также под Верховной Радой участники акции движения "SaveФОП" жгли файеры.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Хилюк