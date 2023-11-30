По мнению Подоляка, блокирование границы действительно является отголоском ожесточенной политической борьбы на парламентских выборах Польши.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, влияют ли протесты перевозчиков на украинско-польской границе на поставку оружия в наше государство.

"Нет, на поставки оружия никак не влияет. Это все идет в рамках абсолютной четкой стратегии Польской Республики на помощь Украине военно. Блокируются другие грузы, коммерческие грузы, понятно, что это плохая ситуация", - рассказал Подоляк в интервью 24 Каналу.

По его словам, военная помощь в дальнейшем поставляется по предварительным договоренностям с украинскими партнерами через транзитивную территорию Польши.

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По мнению Подоляка, блокирование границы действительно является отголоском ожесточенной политической борьбы на парламентских выборах Польши.

"Нужно дождаться, когда поляки окончательно сформируют коалиционное правительство, предположительно, во главе с Дональдом Туском. Поскольку временное правительство, которое возглавляет Матеуш Моравецкий, не активно работает по деблокаде и вряд ли будет решать проблему", - добавил он.

Блокада украинско-польской границы - детали

29 ноября 2023 года министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур встретился с перевозчиками, участвующих в блокаде польско-украинской границы.

"Сегодняшняя встреча прошла очень хорошо. Хочу поблагодарить представителей индустрии за участие и оживленную дискуссию. Спасибо также за вашу гибкость в переговорах", – приводит слова министра пресс-служба Министерства инфраструктуры Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что систему разрешений для украинских перевозчиков необходимо восстановить, поскольку она "хорошо работала".

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