Он говорит, что понимает "многие аргументы" перевозчиков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что систему разрешений для украинских перевозчиков необходимо возобновить, поскольку она "хорошо работала".

Как пишет PAP, во время заседания Сейма он сказал, что понимает многие аргументы протестующих на границе с Украиной. "Наша делегация в Киеве согласовала некоторые изменения, которые, возможно, приведут к тому, что эти пустые грузовики, возвращающиеся через границу, будут пропускаться, что уже в некоторой степени разгрузит пробку и этот протест", - сказал Моравецкий.

Очень важно, чтобы министр инфраструктуры во время Совета министров инфраструктуры Евросоюза получил директивы, целью которых будет возвращение к прежней разрешительной системе, сказал премьер.

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Страйк на границе с Польшей: что известно

Напомним, что польские перевозчики блокируют пограничные переходы с Украиной с начала ноября. Они требуют возобновить систему разрешений для украинских транспортных компаний. Страйк планируют проводить до января 2024 года.

К протестующим присоединились и польские фермеры. Тем временем министр инфраструктуры Польши заявил, что Украина должна выполнить ряд их требований.

Как известно, 4 декабря в Брюсселе должно состояться заседание Транспортного совета ЕС. Польша требует, чтобы на повестке дня было обсуждение последствий соглашения между Европейским союзом и Украиной.

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