Блокада четырех пунктов на границе с Украиной пока не прекратится.

29 ноября 2023 года министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур встретился с перевозчиками, участвующими в блокаде польско-украинской границы.

"Сегодняшняя встреча прошла очень хорошо. Хочу поблагодарить представителей индустрии за участие и оживленную дискуссию. Спасибо также за вашу гибкость в переговорах", – приводит слова министра пресс-служба Министерства инфраструктуры Польши.

В ведомстве добавили, что протесты перевозчиков на границе вспыхнули из-за отмены обязательного наличия разрешений на пересечение границы для водителей из Украины, а также введения системы электронной очереди украинским правительством. На этом фоне польский министр инфраструктуры обратился к Еврокомиссии с просьбой назначить комитет, который проверит действие соглашения между Украиной и ЕС, согласно которому была приостановлена обязанность получения разрешений.

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Он также обратился к украинскому правительству с просьбой отключить систему электронной очереди по крайней мере на двух пунктах пропуска.

В то же время представитель перевозчиков Вальдемар Ящур отметил, что протесты на границе прекращать пока не собираются. Однако договорились не блокировать еще два пункта пропуска, хотя забастовщики уже к этому готовились.

Отмечается, что в понедельник, 4 декабря 2023 года, в Брюсселе соберется Транспортный совет ЕС. Польская сторона выразила просьбу, чтобы одним из вопросов повестки дня было обсуждение последствий действия соглашения между Украиной и ЕС, которое действует с 1 июля 2022 года.

Блокада украинской границы: последние новости

С 6 ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Из-за забастовки на границе собрались тысячи грузовиков, направляющихся в Украину.

С 1 декабря к акции по блокаде границ решили присоединиться и перевозчики в Словакии. Ранее они уже организовывали забастовку в знак солидарности с польскими коллегами. Известно, что они заблокируют пункт пропуска "Вишне Немецкое – Ужгород".

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