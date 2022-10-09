Западным странам стоит направить переговорные усилия в сторону усиления ВСУ и принятия Украины в НАТО.

"Миротворцам", которые заявляют о необходимости переговоров с РФ, стоит посмотреть фото массовых захоронений на освобожденных территориях, сформировать трибунал и требовать выдать российских военных преступников. А дипломатические усилия Западу лучше направить на усиление ВСУ и принятие Украины в НАТО.

Такие комментарии сделали советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост: 1. Просмотрите фото/видео массовых захоронений. 2. Предложите Кремлю немедленно вывести армии с суверенной украинской территории. 3. Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников. Меньше фантазий — больше реалий", — написал Подоляк.

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Сообщение советника руководителя ОПУ появилось после заявления министра обороны Румынии Василе Дынке. Он считает, что Запад должен вести переговоры с Россией, даже если это закончится замороженным конфликтом в Украине.

Подоляк в своем сообщении не упомянул Дынке, а вот Арахамия дал прямой ответ: "Министр обороны Румынии призывает страны Запада к переговорам с Россией ради мира. Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор в настоящее время, и Россия в этих переговорах лишняя. Коллективная безопасность и сильные Вооруженные силы Украины — это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении".

Переговоры Украины и России: основная информация

Наша страна отказалась вести дипломатические беседы с агрессором, пока при власти находится Владимир Путин. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО и 4 октября введено в действие президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Именно Кремль делает абсолютно все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров. На различные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом", — отметил Зеленский.

Президент Украины заявил, что наша страна десятки раз совершала попытки найти дипломатическое решение. А текущая риторика Кремля насчет переговоров — это лишь попытка выиграть время.

По данным СМИ, Турция хочет организовать встречу США, Франции, Британии, Германии и России. На ней будет обсуждаться "большое соглашение", которое хочет заключить Москва.

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