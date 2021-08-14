На параде на Крещатике 24 августа будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

В параде ко Дню Независимости Украины, который состоится в Киеве 24 августа, будет участвовать большое количество военных. В настоящее время в столице продолжаются репетиции.

В частности, в этом году в военном параде примут участие более 5 тыс. военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Кроме этого, как говорится в сообщении МВД на странице в соцсети, 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

"Киевляне и гости города, если вы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте - идут тренировки парадных расчетов ко Дню Независимости Украины", - сообщили в МВД.

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Также в МВД решили поделиться снимками с репетиций праздничного парада.

Напомним, что перед этим, в Киеве на реке Днепр в районе речного вокзала прошли тренировки военно-морских сил, которые примут участие в параде по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Во время тренировок состоялось прохождение малых бронированных артиллерийских катеров Военно-Морских сил ВСУ с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что в этом году на 30-ю годовщину Независимости Украины отойдут от советской системы организации парадов и оставят "совковость" в прошлом.

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Автор: Ирина Погорелая