Мама Алисы уже на лечении в Вене, она тоже пострадала в результате падения вертолета.

Самых тяжелых пострадавших во время авиакатастрофы в Броварах на дальнейшее лечение доставили в Австрию. Речь идет о 6 раненых. В частности, 3 детей сначала перевезли из Киевского ожогового центра во Львов. А когда их состояние стабилизировалось - повезли дальше в Вену.

Как говорится в сюжете ТСН, первой львовские медики встретили 6-летнюю Алису, ее мама тоже с ожогами находилась в другой больнице Львова. В день авиакатастрофы мать повела дочь в садик, а отец остался дома с сыном.

"Через 10 минут из окна, мы живем возле садика, было видно и слышно, как летит вертолет. И там он упал возле садика... Потом жена взяла трубку и сказала, что все горит, все обожжено. Она сказала, что они живы", — рассказывает отец Алисы.

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Во львовской больнице рассказали о состоянии доставленных к ним детей:

"Сейчас состояние детей тяжелое, но стабильное. У них ожоги лица, шеи и верхних конечностей".

В Вене все лечение обещают бесплатно за счет помощи ЕС. Мама девочки Алисы, как и остальные тяжелые в Броварах, уже в Вене. Ее эвакуировали днем ранее.

Алису забирают последней. Даже несколько часов перелета для девочки - настоящее испытание, она до сих пор находится в состоянии ожогового шока, но держится.

Трагедия в Броварах 18.01.2023

18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения было выявлено 14 погибших среди них - ребенок.

На борту вертолета было руководство МВД, оно погибло. В Броварах на три дня объявляли траур из-за трагедии.

21 января в Украинском доме в Киеве попрощались с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах работниками министерства.

В тот же день в Броварах попрощались с маленькой Миланой и ее мамой Еленой Пономаренко, которые погибли во время авиакатастрофы 18 января.

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