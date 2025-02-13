Военные понимают причины негативного отношения к ним в обществе.

В Кировоградском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 90% военных воевали, начиная с 2014 года, но сейчас не могут этого делать из-за длительных ранений и ухудшения здоровья.

Об этом Общественному рассказала начальница группы коммуникаций областного ТЦК и СП Полина Кравченко. Она отметила, что в тылу, среди мирного населения, среди людей, которых они защищали, случается такое, что взрывают, угрожают. Она отметила, что все это негативно влияет на их морально-психологическое состояние. "Это позорные поступки", - подчеркнула она.

Кравченко добавила, что военные понимают причины такого поведения и поступков. "На фронте Россия не может нас преодолеть, поэтому с тыла начинает, с гражданского населения - подстрекает, делает информационные вбросы, хочет сорвать мобилизацию", - перечислила причины Кравченко.

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"Человек, у которого все хорошо, не прячется, не провоцирует военных. Мы, подходя на улице к гражданскому мужчине, просим только предоставить документы для проверки. Если он не хочет этого делать, возникает подозрение. Мы делаем все возможное, чтобы не было "бусификации". А если что-то произошло, проверяем. Мы - не враги, но Россия очень сильно работает над навязыванием противоположного мнения, и нам информационно пока не удается это преодолеть", - пояснила ситуацию она.

Сержант роты охраны областного ТЦК и СП Борис служит в ТЦК с августа 2024 года. На фронт ушел добровольцем в начале полномасштабной войны, служил в 56-й мотопехотной бригаде. "С первого дня я был на Донецком направлении - Краматорск, Часов Яр, Пески, Григорьевка, Славянск, потом на Запорожском", - рассказал мужчина.

"Некоторые думают, что в ТЦК служат люди, которые ни разу не были на фронте, нет у них опыта. Это не так. Все, кого я знаю - областные ТЦК, городские, районные - все побратимы или после ранений, или после травм", - сказал сержант.

Он подчеркнул, что сотрудники ТЦК и СП пытаются объяснить людям, что не надо прятаться. "Если ты болен, то ты можешь пойти служить, но не на передовую, а в логистику или в ТЦК. Повара, водители - разные профессии есть, будет польза", - сказал он.

А 54-летний работник взвода охраны кропивницкого городского ТЦК и СП Александр первый боевой опыт получил в Бахмутском районе, когда выходил из окружения. "Потом был Часов Яр, Григорьевка и бой в Бахмуте в мае 2023 года. Там получил контузию и ранение ноги от пули снайпера. С раненой ногой вытащил собрата. А после прошел военно-врачебную комиссию и с августа 2023-го служу в ТЦК", - рассказал он.

Военный добавил, что поведение и поступки, которые дискредитируют или прямо вредят работникам ТЦК, деморализуют. "Мне обидно. Я иду, а мне в спину плюют, не зная даже, через что я прошел. И сколько слышу, чтобы шел воевать. А я был там и видел все - горе, зло, разруху. Я пошел на фронт, чтобы российская армия не была здесь", - рассказал он о своем опыте.

Ситуация вокруг ТЦК и СП

1 февраля в результате взрыва в помещении Ровенского районного ТЦК и СП были ранены восемь военных. Подозреваемый исполнитель теракта погиб на месте.

5 февраля в Каменце-Подольском днем прогремел взрыв возле здания районного ТЦК и СП. Погиб мужчина, четыре человека были ранены.

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