Студент подал в ТЦК заявление об отсрочке, а его мобилизовали: что решил суд

С октября 2024 года мужчина находился на военной службе и всё это время вел судебный процесс с ТЦК.

Студент подал в ТЦК заявление об отсрочке от мобилизации, однако вместо его рассмотрения его направили на военно-медицинскую комиссию, а впоследствии мобилизовали. Почти через два года суд признал такие действия противоправными и обязал воинскую часть освободить мужчину. Об этом говорится в решении Днепропетровского окружного административного суда по делу, о котором сообщает издание sud.ua.

В августе 2024 года мужчина поступил на первый курс дневной формы обучения Криворожского национального университета для получения степени магистра по специальности "Горное дело". Документы подтверждали, что он получал образование непрерывно, а значит, имел право на отсрочку.

5 сентября студент направил по почте в ТЦК заявление об оформлении отсрочки, приложив оригинал справки об обучении. ТЦК получил документы 10 сентября, что подтверждалось уведомлением о вручении.

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Несмотря на это, 1 октября мужчину направили на ВЛК, которая признала его годным к военной службе. 10 октября ТЦК издал приказ о призыве во время мобилизации, а на следующий день воинская часть зачислила его в списки личного состава.

Мужчина обжаловал эти решения в суде. ТЦК отрицал получение заявления об отсрочке, а также утверждал, что истец якобы не состоял на надлежащем воинском учете. Кроме того, представители ТЦК ссылались на приказ университета об отмене его зачисления.

Суд эти аргументы не поддержал. В частности, в электронном военно-учетном документе мужчины было указано, что он состоит на учете как военнообязанный. Также суд установил, что приказ университета об отмене зачисления был отменен ректором. Университет подтвердил, что мужчина оставался студентом.

Ключевым для дела стало то, что на момент призыва заявление об отсрочке уже находилось в ТЦК, но его не рассмотрели. Как отмечает суд, закон требует, чтобы до принятия решения о предоставлении отсрочки или отказе в ней военнообязанный не подлежал призыву.

Кроме того, суд обратил внимание на запрет направлять военнообязанного на медицинский осмотр для определения годности к службе до принятия решения об отсрочке, если он обратился с соответствующим заявлением.

"Однако в данном деле ТЦК не рассмотрел документы мужчины на отсрочку, а вместо этого направил его на ВЛК, после чего мужчину мобилизовали", – указано в материалах дела.

По мнению суда, таким образом была нарушена установленная процедура призыва во время мобилизации. Поэтому приказ ТЦК от 10 октября 2024 года о призыве мужчины признали противоправным и отменили. Также суд отменил приказ воинской части о его зачислении в списки личного состава.

Поскольку прохождение службы стало следствием противоправного приказа о призыве, суд обязал воинскую часть уволить мужчину и исключить его из списков личного состава.

Мобилизация в Украине

Как писал УНИАН, суд признал незаконной мобилизацию сотрудника АО "Укрсиббанк", поскольку на момент призыва он уже имел отсрочку и освобождение от призыва. Суд установил, что территориальный центр комплектования не проверил надлежащим образом право мужчины на отсрочку и выдал незаконный приказ о мобилизации. В результате приказы были отменены, а военная часть обязана исключить его из списков личного состава и уволить со службы.

Также мы сообщали, что суд признал незаконным решение ТЦК об отмене отсрочки аспиранту и его мобилизации. Было установлено, что мужчина продолжал обучение и выполнял индивидуальный план, а ТЦК не имел полномочий проверять успеваемость или посещаемость занятий.

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