В случае, если система даст сбой и после начала воздушной тревоги дверь не откроется, жильцы дома получат SMS c кодом доступа в укрытие.

Автоматизированные укрытия в Киеве будут открываться автоматически сразу же после объявления воздушной тревоги, однако предусмотрены еще два способа попадания в укрытие на случай, если техника не сработает и двери не откроются.

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона. По его словам, сейчас в Дарницком районе Киева тестируют автоматизированные укрытия, дверь которых должна автоматически открываться сразу после объявления тревоги, сообщает "Обозреватель".

По словам Шаманова, в случае если система даст сбой и после начала воздушной тревоги дверь не откроется, жильцы дома получат SMS c кодом доступа в укрытие, кроме того, у жильцов будут ключи от убежища.

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"Дверь должна открываться автоматически, когда срабатывает воздушная тревога. Если система даст сбой, на телефоны жильцов дома придет код, который необходимо будет ввести. А если и здесь будут проблемы – то у каждого будет обычный ключ, чтобы попасть в укрытие", – уточнил Шаманов.

Ситуация с укрытиями в Киеве

В ночь на 1 июня в Киеве во время воздушной группа людей не смогла войти в укрытие в поликлинике, так как оно было закрыто. На пороге закрытого укрытия погибли две женщины и ребенок.

Президент Владимир Зеленский поручил проверить в течение десяти дней состояние всех укрытий и убежищ по стране, а также возможность свободного доступа к ним.

9 июня 2023 года появилась информация о том, что Киевская городская власть планирует оснастить большинство столичных убежищ системой автоматического открывания дверей.

Кабинет министров Украины 27 июня решил объявить выговоры киевскому мэру Виталию Кличко, главе военно-гражданской администрации Сергею Попко и еще нескольким главам столичных районов. А также согласовал проекты распоряжений об увольнении глав шести районов как в столице, так и в нескольких регионах. И все из-за плохого состояния убежищ. Массовую проверку укрытий, на которой настаивал президент, завершили на прошлой неделе.

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