Правительство выполнило поручение Совета нацбезопасности и обороны.

Кабинет министров уволил ряд председателей районных государственных администраций, на территории которых были выявлены значительные нарушения в отношении содержание укрытий и убежищ в хорошем состоянии. Кроме того, некоторым чиновникам объявили выговоры.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он напомнил, что по результатам обследований, которые продолжались по всей стране, стало известно, что 77% укрытий пригодны к использованию, однако есть, к сожалению, много таких, которые не соответствуют никаким стандартам.

"Местами ситуация вообще неприемлема, Речь идет о ряде районов в Запорожской, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в городе Киеве. На выполнение поручений СНБО сегодня правительство примет кадровые и дисциплинарные решения", – сказал он.

Видео дня

Также правительство назначило министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина ответственным за координацию и контроль всех вопросов и процессов, связанных с убежищами.

Как добавил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин на сегодняшнем заседании уволил ряд глав районных военных администраций:

председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области Александра Хомича,

главу Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области Людмилу Мерзлюк,

главу Конотопской районной государственной администрации Сумской области Татьяну Сизон,

главу Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Дмитрия Ратникова,

главу Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Сергея Павловского.

Также правительством согласовано освобождение Павла Бабия от временного исполнения обязанностей председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации и Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Кроме того, выговоры объявлены:

главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко,

начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко,

председателю Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергею Садовому,

председателю Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Кириллу Фесику,

председателю Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Наталье Кондрашовой,

председателю Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Ирине Чечотке.

Также выговоры объявили первому заместителю председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николаю Калашнику и первому заместителю председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александру Поповцеву, на которых распоряжениями президента временно возложено исполнение обязанностей председателей соответствующих райгосадминистраций.

Ситуация с укрытиями в Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 июня в Киеве группа людей не смогла войти в укрытие в поликлинике, потому что оно было закрыто, и попала под вражеский ракетный удар, в результате чего погибли три человека – две женщины и девочка. После этого президент Владимир Зеленский поручил проверить в течение десяти дней состояние всех укрытий и убежищ по стране, а также возможность свободного доступа к ним.

24 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Украине в настоящее время пригодны для использования 77% укрытий.

26 июня президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которое предусматривает, в частности, усиление административной и уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.

Вас также могут заинтересовать новости: