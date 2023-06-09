Также городская власть планирует приобрести и установить в качестве дополнительных около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

Киевская городская власть планирует оснастить большинство столичных убежищ системой автоматического открывания дверей. А кроме того, разместить в разных районах столицы дополнительные модульные железобетонные укрытия быстрого развертывания. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы КГГА Виталия Кличко Петр Пантелеев.

"Городская власть работает над оснащением существующих сооружений гражданской защиты автоматизированной системой доступа. Такие кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше введем их по всему городу. Такой системой на сегодняшний день можно оснастить около 3 тысяч убежищ и укрытий", – отметил Пантелеев.

Также городская власть планирует приобрести и установить в качестве дополнительных около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

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"Использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн", – отметил заместитель Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на сессии Киевсовета 8 июня было проголосовано решение о возможности изъятия помещений с укрытиями у частных владельцев в случае недопуска жителей или из-за их ненадлежащего состояния. Также Киевсовет обратился к центральной власти относительно введения уголовной ответственности за недопуск людей в убежища.