Украинского бизнесмена обвинили в "масштабной антироссийской агитации".

Кошехабльский районный суд Адыгеи в Российской Федерации запретил на территории РФ деятельность объединения, к которому имеет отношение украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Суд принял решение о конфискации активов.

В пресс-службе судов республики в Telegram сообщили, что членами объединения суд посчитал Коломойского, бывшего владельца обанкротившегося "Смоленского банка" Павла Шитова и зарегистрированную в Великобритании компанию JKX Oil & Gas Limited. Деятельность группы признали "экстремистской".

В иске российской тпрокуратуры указано, что объединение активизировалось в 2014 году после "антиконституционного переворота в Киеве". При это следствие утверждает, что Коломойский с помощью подконтрольных СМИ "развернул масштабную антироссийскую агитацию", "взял на полное обеспечение" подразделения "Азова" и несколько батальонов, а также "поощрял убийства и похищения" представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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Кроме того, Шитова якобы назначили "ответственным за криптоактивы" украинского бизнесмена. Прокуратура посчитала "бизнес-составляющей сообщества" компанию JKX Oil & Gas Limited.

В результате российский суд постановил конфисковать их активы в России, в том числе предприятие топливно-энергетического комплекса "Южгазэнерджи", которое занимается добычей газа на Кошехабльском газоконденсатном месторождении. Указано, что основной владелец компании - зарегистрированная в Нидерландах Adygea Gas BV и лондонская Page Gas Ltd, которые находятся в собственности JKX Oil. Adygea Gas BV также владела компанией "Кейтеринг-Юг". Следствие оценило долю ответчиков в этих компаниях в 5,1 миллиарда рублей.

Кроме того, конфискована недвижимость, которой владели резиденты JFX Oil и другие ответчики. Таким образом, под контроль россиян перешли шесть помещений в бизнес-центре в 3-м Самотечном переулке в Москве и дом в Звонарском переулке. Кроме того, под контроль государства отошли 494 земельных участка сельхозназначения площадью 5573 гектаров в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях, стоимость которых оценивается в более чем шесть миллиардов рублей.

Дело Коломойского в Украине - главные новости

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривен.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание с рассмотрения ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского относительно постановления ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривень.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативной определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

21 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал обжалование постановления следственного судьи Шевченковского райсуда о продлении срока содержания Коломойского под стражей. Суд оставил бизнесмена под стражей до 26 января, но уменьшил ему залог примерно на 300 млн грн.

22 января 2024 Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского.

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