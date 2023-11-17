Теперь сумма залога составляет около 3 млрд. 700 тыс. гривен.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал адвокат Александр Лысак.

"Вчера было судебное заседание. Мы получили вчера судебное решение. Вы помните, что суд частично удовлетворил нашу апелляционную жалобу. Я хочу сказать, что суд уменьшил залог на 891 миллион гривен", - подчеркнул Лысак.

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Адвокат считает, что таким решением суд учел практику Европейского суда по правам человека, что в случае не внесения залога, ее можно констатировать как непомерный размер, и суд должен уменьшать ее размер.

Также он добавил, что мера пресечения - это не приговор, и с учетом того, что Коломойский находится под стражей третий месяц, возможные риски, из-за которых избрана мера пресечения, уменьшаются.

Дело Коломойского - последние новости

16 ноября Апелляционный суд оставил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражей. Он останется под арестом до 2 декабря.

Посоветовавшись и исследовав материалы дела, коллегия судей постановила отказать в удовлетворении ходатайств поручителей и оставить Коломойского под стражей с возможностью внесения залога в около 3 млрд 700 тыс грн до 2 декабря. Таким образом, сумма предыдущего залога, которая составляла 3,9 млрд грн, была уменьшена.

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