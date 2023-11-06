Адвокаты на нынешнем заседании планировали просить изменить меру пресечения на несвязанную с пребыванием под стражей.

Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

Как передает корреспондент УНИАН, о рассмотрении такого ходатайства сторона защиты просила в связи с ухудшением состояния здоровья Коломойского.

В то же время судья во время заседания, которое началось со значительным опозданием, объявила, что на судебное заседание не явился прокурор. До начала судебного разбирательства поступило ходатайство о том, чтобы оставить без рассмотрения ходатайство стороны защиты. Самого Коломойского в судебный зал тоже не доставили.

Адвокат Коломойского Александр Лысак отметил, что ходатайство стороны обвинения и приложения к нему не содержат электронной цифровой подписи лица, направлявшего соответствующее ходатайство.

Кроме того, он добавил, что ссылка прокурора на то, чтобы обставить без рассмотрения ходатайство "не базируется на материалах, которые поданы стороной защиты".

Так, Лысак попросил отложить судебное заседание в связи с неявкой прокурора.

Судом решено было отложить рассмотрение ходатайства защитников Коломойского на 10 ноября.

В комментарии журналистам после заседания адвокат Коломойского Олег Пушкарь отметил, что трудностей с доставкой их подзащитного в суд нет.

"Что касается неявки прокурора, я думаю, что за этим заявлением о якобы нерассмотрении этого ходатайства кроются совсем другие причины, о которых мы можем сообщить на следующем судебном заседании", - сказал он.

В то же время Лысак отметил, что когда рассматриваются ходатайства стороны обвинения, то заседания начинаются своевременно и с участием прокурора. "Только ходатайство стороны защиты - ни прокурора сегодня нет, нет нашего подзащитного. Это ненормальное явление", - подчеркнул он.

Адвокат также подчеркнул, что в их распоряжении есть документы от Службы безопасности Украины, согласно которым обеспечить Коломойского необходимым медицинским обследованием невозможно.

"Среди нас сегодня есть лечащий врач Игория Валерьевича, который приехал из Днепра, чтобы предоставить свои консультативные советы. Но мы видим: подзащитного нет, прокурора нет", - сказал Лысак.

Он добавил, что неявка прокурора была неуважительной, поэтому на следующем заседании адвокаты проверят, почему он отсутствовал.

"Непредоставление надлежащей медицинской помощи - статья 3-я Конвенции начинает работать. И тут возникает логичный вопрос: кому это нужно вообще", - подытожил Лысак.

Пушкарь также напомнил, что ранее судебными постановлениями было постановлено немедленно обеспечить обследование и оказание медицинской помощи Коломойскому.

Адвокаты на нынешнем заседании планировали просить изменить меру пресечения на несвязанную с пребыванием под стражей, в частности, на домашний арест.

"Если нельзя предоставить или обеспечить надлежащее медицинское обследование, или надлежащую медицинскую помощь, - такое можно сделать в условиях домашнего ареста", - сказал Лысак.

Дело Коломойского - что надо знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривень.