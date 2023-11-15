Суд перенес заседание на 17 ноября.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по решению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. на бездеятельность Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности.

Суд удовлетворил ходатайство о разрешении на трансляцию и перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

"Бизнесмена Игоря Коломойского не доставили в суд. Судья сказала, что так произошло потому, что ходатайство о доставке поступило менее чем за сутки. Адвокаты попросили, чтобы Игорь Коломойский присутствовал на заседании, поэтому попросили о переносе заседания", - сообщила корреспондент УНИАН из зала суда.​​​

Отметим, что заседание суда длилось 5 минут.

Трансляцию заседания вел ТСН.

Дело Коломойского - что надо знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривень.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание о рассмотрении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.