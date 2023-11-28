Сторона обвинения считает, что на сегодняшний момент более мягкие меры не смогут предотвратить имеющиеся риски.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативной определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, определение суда объявила судья Оксана Хадрина. "Продлить срок содержания под стражей подозреваемого Коломойского Игоря Валерьевича в рамках досудебного расследования до 26 января 2024 года", - сообщила судья.

Также определен залог в размере 3 млрд 712 тыс. грн.

Предыдущий срок содержания под стражей истекал 2 декабря 2023 года.

Прокурор офиса генерального прокурора Сергей Демьянчук, представляющий сторону обвинения, считает, что на сегодняшний момент более мягкие меры не смогут предотвратить имеющиеся риски.

Сторона обвинения отстаивает позицию, что к этим рискам относится возможность укрытия от органов досудебного расследования и суда. Демьянчук считает, что есть основания полагать, что Коломойский "может планировать побег с целью избежания уголовной ответственности".

Также прокурор считает, что на сегодня Коломойский "фактически потерял социальную связь с государством Украина", потому что не является гражданином Украины, а является гражданином Кипра и Израиля.

Кроме того, прокурор считает, что существует риск уничтожения или искажения вещей и документов, которые имеют существенное значение для установления обстоятельств уголовного нарушения.

Еще Демьянчук назвал существование риска незаконного воздействия на свидетелей и другого подозреваемого в данном уголовном производстве - экс-руководителя столичного филиала "ПриватБанка" Сергея Волкова.

Демьянчук убежден, что установленный размер залога в 3 млрд 712 тыс. грн может обеспечить выполнение процессуальных обязанностей Коломойским.

Позиция адвокатов Коломойского

Сторона защиты Коломойского обращалась в суд с просьбой отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры в полном объеме.

Адвокат Олег Пушкарь подчеркнул, что от стороны обвинения нет ни одного подтверждения обоснованности подозрения. Он отметил, что сторона обвинения не добавила к материалам дела ни одного нового документа, в том числе ни одного финансового документа, который бы подтверждал нанесение убытков "Приватбанку".

"Если учитывать объективность досудебного расследования и необходимость получать какие-то доказательства, оправдывающие также подозреваемого, то я считаю, что сторона обвинения никоим образом даже не пытается что-то делать, а даже намеренно делает то, чтобы правда у нас, как только возможно, не вылезала как говорится, наверх", - сказал Пушкарь.

Также защитник подчеркнул, что в материалах уголовного производства наблюдается отсутствие происшествия и состава преступления.

Пушкарь отметил, что никаких рисков для искажения документов, сокрытия от следствия или влияния на свидетелей нет. Сторона защиты заинтересована в как можно более быстром вызове и допросе всех свидетелей для получения правдивых показаний, потому что сейчас допрошены только три свидетеля.

Адвокат Александр Лысак отметил, что Коломойский с 2019 года находится в Украине и во время активных боевых действий находился в Украине и не намеревался препятствовать или скрываться от следствия, поэтому такой риск неактуален. Также, как отметил защитник, "Приватбанк" с 2016 года находится в государственной собственности, поэтому Коломойский не может влиять на это учреждение или его руководство.

Адвокат Вячеслав Краглевич в своем выступлении акцентировал внимание на том, что определен непомерный размер залога, что "фактически является мерой наказания", что является недопустимым согласно практике Европейского суда по правам человека. Он сказал, что прогресса в уголовном производстве не наблюдается, а для продолжения необходимости содержания под стражей не было приобщено ни одного нового доказательства. Защитник считает, что прокуратура должна просить меньший размер залога.

Краглевич добавил, что сторона защиты неоднократно обращается к стороне обвинения обеспечить надлежащим образом медицинский осмотр Коломойского. По состоянию на сейчас не предоставлено заключение, может ли по состоянию здоровья Коломойский находиться в условиях следственного изолятора, или не может.

Бизнесмен Игорь Коломойский отметил, что некоторых из допрошенных свидетелей надо снова допросить, чтобы выяснить, не введено ли следствие в заблуждение. Он считает, что если бы находился на свободе, а не в следственном изоляторе, то можно было бы гораздо быстрее выяснить все моменты, интересующие следствие.

Он сказал, что не имеет возможности внести залог в 3 млрд 712 тыс. грн.

Дело Коломойского: что известно

Бизнесмену Игорю Коломойскому в сентябре сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога увеличен до 3,9 млрд грн).

16 ноября Апелляционный суд оставил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражей до 2 декабря. В тот же день коллегия судей Киевского апелляционного суда уменьшила сумму залога для бизнесмена на 891 млн грн.

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