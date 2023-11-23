Соответствующее постановление суда обжалованию не подлежит.

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

Как передает корреспондент УНИАН, определение суда огласил следственный судья Андрей Трубников. Соответствующее постановление суда обжалованию не подлежит.

Прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Демьянчук, представляющий сторону обвинения, во время судебного заседания высказал позицию, что для завершения досудебного расследования по делу "Приватбанка" необходимо еще три месяца, а общий срок досудебного расследования составляет шесть месяцев. В этой связи, он просил суд удовлетворить ходатайство стороны обвинения и продолжить досудебное расследование до 2 марта 2024 года включительно.

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Демьянчук сказал, что сроки досудебного расследования нужно продлить для того, чтобы провести ряд следственных, розыскных и других процессуальных действий. В частности, прокурор отметил, что нужно завершить проведение судебно-экономической эксперименты с целью "подтверждения необоснованного и безосновательного увеличения активов за счет зачисления безналичных средств на счет Коломойского на общую сумму 5 млрд 877 млн 765 тыс. 463 гривни 20 копеек". Также планируется дополнительно допросить Коломойского и других лиц, включая свидетелей.

Позиция адвокатов Коломойского

В свою очередь, сторона защиты Коломойского просила суд отказать в удовлетворении ходатайства прокурора.

Адвокат Александр Лысак сказал, что не видит оснований для продления сроков досудебного расследования.

Адвокат Олег Пушкарь, который защищает Коломойского, отметил, что сторона обвинения "пытается доказать лишь то, чего не существует".

В частности, по его словам, "Приватбанк", как потерпевшая сторона, должен подтвердить отсутствие наличности на почти 6 млрд гривень.

"По состоянию на сегодня прошло более 3 месяцев расследования, но от "Приватбанка" никоим образом не сообщено о подтверждении каких-то убытков", - сказал Пушкарь.

В этой связи, как подчеркнул адвокат, возникает вопрос, как детективы при таких обстоятельствах собираются подтвердить наличие убытков. Защитник отметил, что на сегодня к материалам дела не приобщено ни одного документа, который бы подтверждал совершение экономического преступления. В частности, нет ордеров, заключений, актов ревизии, материалов проверок, годовых отчетов финансовой отчетности "Приватбанка".

Пушкарь добавил, что известные аудиторские компании PwC и Ernst&Young в период с 2013 по 2022 год не смогли найти в банке вилсутствия 6 млрд наличных.

Дело Коломойского - что известно

Как сообщал УНИАН, бизнесмену Игорю Коломойскому в сентябре сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (затем размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривень).

16 ноября Апелляционный суд оставил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражей до 2 декабря. В тот же день коллегия судей Киевского апелляционного суда уменьшила сумму залога для бизнесмена на 891 миллион гривень.

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