На фронте нужны эффективные военнослужащие, отмечает военный психолог.

В обществе идет дискуссия относительно повесток, которые вручили фигурантам по делу "пьяных" вечеринок. Ребята из Ивано-Франковска, которые снимали жилье в Киеве, приглашали в гости девушек и издевались над ними.

Двум фигурантам дела сообщили о подозрении, шестерым участникам алковечеринок выдали повестки. Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", такое решение вызвало бурные обсуждения в сети: часть людей считает, что армия не должна быть наказанием, а преступникам не место среди людей, которые защищают страну.

Так может ли повестка быть способом наказания, пояснил военный психолог Андрей Козинчук. Он говорит, что да, это действительно для них станет наказанием, ведь в случае попадания на фронт они будут напуганы и злы. Но там нужны эффективные военнослужащие.

"Или может случиться еще хуже: этот ребеночек придет, где-то в уголок забьется, а потом вернется героем войны. Получится, что мы его не наказали, а сделали ему карьерный трамплин... Идти в армию - это страшно. Хотели сделать людям страшно, а это не окей", - подчеркнул Козинчук.

Повестки для организаторов "пьяных" вечеринок в Киеве

Ранее сеть заполонили кадры со скандальных "пьяных" вечеринок, на которых группа парней из Ивано-Франковска, переехавшая в столицу, издевается над девушками. После огласки этой истории за дело взялись правоохранители.

Двух организаторов развлечений взяли под арест на 60 дней. Еще шестерым вручили повестки для уточнения данных в военкоматах. Также в скандале "засветился" украинский футболист, свою причастность к алковечеринкам он отрицает.

Вручение повесток организатором "пьяных вечеринок" в Киеве — это "не метод наказания", заявлял глава ТЦК в столице. Подозреваемые не получили их раньше, потому что могли нарушать правила воинского учета.

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