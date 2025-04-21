На уровень старения украинской нации влияет, в частности, и война, утверждает Александр Гладун.

Как и другие нации в Европе, украинцы стареют, однако уровень старения украинской нации вырос еще и из-за войны, в частности из-за гибели защитников и миграции. Об этом доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам к увеличению уровня старения приводят смерти людей фронте в возрасте до 60 лет, поскольку пенсионеров в армию не берут, а также миграция.

"Евростат в анализе половозрастной структуры наших вынужденных мигрантов указал, что 94% - это дети и люди трудоспособного возраста и лишь 6% - люди в возрасте 65 лет и старше", - отметил Гладун.

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Он сообщил, что Украина сейчас по уровню старения среди других стран находится в конце третьего десятка, "то есть не все так плохо".

Что касается последствий старения, то оно создает напряжение в экономике, "потому что не хватает трудоспособного населения, чтобы платить взносы в пенсионный фонд":

"У нас и так пенсионный фонд дотируется из бюджета, а эти деньги могли бы пойти на другие программы".

Также старение нации грозит увеличением нагрузки на медицинскую систему, ведь пожилые люди больше болеют, а в случае инвалидизации государству придется больше средств тратить на содержание этих людей, говорит Гладун.

"Также бизнес должен приспосабливаться к ситуации и создавать рабочие места для людей с учетом физического состояния старших возрастных групп, а не искать только молодежь", - добавил эксперт.

Демографические проблемы в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, при условии наступления мира в Украину вернутся около 30% беженцев, преимущественно это будут пенсионеры и безработные, считает макроэкономист, эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий. По его мнению, экономических оснований для массового возвращения людей нет, ведь "доходы в Украине не приближаются к доходам в странах пребывания украинцев".

Как заявлял проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский, подростки 15-17 лет, которые выехали с родителями за границу, уже не вернутся в Украину, поскольку они легко адаптируются к другой жизни. То же, по его словам, касается и немного старших людей, которым 20-21 год. Сегодня государство должно сделать все возможное, чтобы сохранить демографию, считает Ягодзинский.

Также сообщалось, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда. Как пишет The Economist, в Польше все больше людей обращаются за советом относительно получения разрешения на постоянное проживание или польского гражданства. Курсы польского языка пользуются большой популярностью. Согласно недавнему исследованию украинского Центра экономической стратегии, только 43% беженцев из Украины по всему миру планируют вернуться. Два года назад речь шла о 74%.

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