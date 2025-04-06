Государство должно сделать все возможное, чтобы сохранить демографию, считает Сергей Ягодзинский.

Подростки 15-17 лет, которые уехали с родителями за границу, уже не вернутся в Украину, поскольку они легко адаптируются к другой жизни. Такое мнение высказал доктор философских наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский в эфире канала Киев24.

То же, по его словам, касается и немного старших людей - 20-21 год.

"Мне немного за 45, и мне было бы трудно адаптироваться, наверное. Чем ты моложе - тем процесс адаптации легче", - отметил эксперт.

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"Сегодня государство должно сделать все возможное, чтобы сохранить демографию, чтобы не оттолкнуть детей из-за того, что мы хотим вернуть родителей вместе с детьми, студентов также посадить за парты физически, чтобы мы не оттолкнули наших студентов", - сказал Ягодзинский.

Демографическая ситуация в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, большинство украинок не рассматривают выезд за границу. Согласно исследованию Центра экономической стратегии и American University Kyiv для 79% украинок важно оставаться в Украине, а для 72% - в своем населенном пункте. Лишь 6% женщин сказали, что быть в Украине для них неважно. Главная причина, почему женщины остаются в Украине - желание быть со своей семьей.

Также демограф Светлана Аксенова заявила, что в каждой украинской семье должно быть не менее двух детей, чтобы остановить демографический кризис. "Когда мы уже будем говорить "после войны", то... было бы очень хорошо, если бы в каждой семье рождалось не менее двух детей. Это такой показатель, который отражает: один ребенок как бы замещает отца, один ребенок замещает мать. И продолжается жизнь, продолжается поколение", - подчеркнула Аксенова.

В МОН предупредили о "демографической пропасти" в Украине в связи с тем, что дошкольников с каждым годом становится меньше. В Украине сейчас 881 тысяча детей в возрасте от 1 до 6 лет, а в 2027-м детей этого возраста уменьшится до 570 тыс. Причем детсады на сегодня уже недозаполнены, сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова.

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