До этого сообщалось, что в столице уже две школы и почти тысяча классов перешли на "дистанционку".

В Киеве пока не собираются переводить на дистанционное обучение все школы и университеты в связи с новой волной коронавируса.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, передает "Сегодня".

"Целесообразно – мониторить ситуацию в организованных коллективах: если заболел ребенок, работник или учитель коронавирусной или другой острой респираторной инфекцией, данный коллектив должен идти на дистанционное обучение", – отметил он.

По его словам, на данный момент ситуация с заболеваемостью в столице контролируемая, но, учитывая, что штамм "Омикрон" поражает прежде всего детей и подростков до 18 лет, акцент противоэпидемических мер нужно делать именно для преодоления эпидемии в организованных коллективах.

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Ранее сообщалось, что в Киеве две школы и почти тысяча классов перешли на дистанционное обучение.

Кроме того, столичные власти посоветовали работодателям максимально перевести на "дистанционку" своих работников.

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