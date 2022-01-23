В Киеве пока не собираются переводить на дистанционное обучение все школы и университеты в связи с новой волной коронавируса.
Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, передает "Сегодня".
"Целесообразно – мониторить ситуацию в организованных коллективах: если заболел ребенок, работник или учитель коронавирусной или другой острой респираторной инфекцией, данный коллектив должен идти на дистанционное обучение", – отметил он.
По его словам, на данный момент ситуация с заболеваемостью в столице контролируемая, но, учитывая, что штамм "Омикрон" поражает прежде всего детей и подростков до 18 лет, акцент противоэпидемических мер нужно делать именно для преодоления эпидемии в организованных коллективах.
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Ранее сообщалось, что в Киеве две школы и почти тысяча классов перешли на дистанционное обучение.
Кроме того, столичные власти посоветовали работодателям максимально перевести на "дистанционку" своих работников.