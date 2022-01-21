В КГГА обращают внимание, что новый штамм коронавирус "Омикрон" очень контагиозный, особенно в закрытых помещениях.

Власти Киева рекомендует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы в связи с зафиксированным стремительным ростом в городе заболеваемости COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анну Старостенко.

Как отмечается, на сегодня в столице, как и во всей Украине, фиксируется стремительное увеличение заболеваемости коронавирусной болезнью. И это вынуждает город максимально усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Старостенко напомнила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" очень контагиозный, особенно в закрытых помещениях.

"Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы", – подчеркнула Старостенко.

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По данным КГГА, по состоянию на сегодня в столичных больницах находятся 743 пациента (в том числе 38 детей) с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 45 (в том числе 13 детей) – с подозрением на заболевание. Всего в тяжелом состоянии 452 пациента. На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 - подключено к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 578 больных.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у более 1,5 тыс. человек, 12 больных скончались.

Сегодня власти столицы заявили об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте в связи со стремительным повышением показателей заболеваемости COVID-19.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет легкое течение болезни, койки в столичных больницах постепенно заполняются. Он отметил, что это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много.

Он добавил, что для контроля за соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников "Муниципальной охраны".

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