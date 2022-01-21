По словам Садового, во Львове наблюдается серьезный рост заболеваемости COVID-19 среди детей.

Во Львове из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 среди детей ученики 5-11 классов с 24 января переходят на дистанционную форму обучения.

Об этом во время брифинга по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Ситуация с COVID-19 является не просто угрожающей, такой динамики мы еще во Львове за два года не видели. Сегодня на утро 27 тыс. детей не пришли в школу. Больных ориентировочно – 10 тыс., большая часть – на самоизоляции, еще часть не пришла, потому что целые классы ушли на дистанционное обучение. Есть просьба от директоров школ, педагогов, чтобы мы с понедельника на две недели 5-11 классы отправили на дистанционное обучение. С понедельника будем принимать решение относительно младшей школы", - рассказал мэр.

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Он уточнил, что это решение также касается всех кружков, внешкольных учреждений и музыкальных школ.

По информации Садового, сейчас все его заместители также болеют.

"Сегодня я в городском совете остался едва ли не единственный среди руководства – все заместители сегодня больны. Много больных среди руководителей департаментов, большое количество дворников заболели, более 10% водителей общественного транспорта заболели. То есть идет очень серьезная волна, и я понимаю, что это только начало. Ожидаем, что через неделю-полторы выйдем на пик заболеваемости", - подчеркнул руководитель города.

По информации горсовета Львова, за минувшие сутки в городе подтвердили 894 новых случая COVID-19.

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