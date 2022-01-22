Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что школы в городе пока работают в обычном режиме.

В Киеве на дистанционное обучение перешли две школы и почти тысячу классов в различных учебных заведениях.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, заболеваемость среди школьников – далека от критических показателей, и столичные школы пока работают в обычном режиме.

"Киев сейчас находится в "желтой" карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме. В то же время руководство школ должно принимать самостоятельные решения по переводу на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы – исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении. Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости, и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высокое. Так, из 320 тысяч учеников и учителей больных – чуть более 1,5 тысячи. На дистанционное обучение отправили 2 школы и почти тысячу классов в разных учебных заведениях", – сообщил Мондриевский.

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Также заместитель председателя КГГА отметил, что в столице делают все для предотвращения стремительного распространения коронавируса.

"Главы районных администраций получили поручение усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями в школах. Есть четкий регламент по уборке и дезинфекции, а также требования по доступу в помещения сотрудников и учащихся. Напоминаем родителям, что для предотвращения распространения заболеваемости просим внимательнее относиться к здоровью детей и при первых признаках респираторного заболевания оставлять их по домам и делать тест на коронавирус", – отметил Мондриевский.

Напоминается, что на сегодняшний день прививки против COVID-19 получили 98% работников столичных образовательных учреждений.

Как сообщал УНИАН, 21 января власти столицы заявила об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте в связи со стремительным повышением показателей заболеваемости COVID-19.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, несмотря на то, что штамм "Омикрон" влечет более легкое течение заболевания, койки в столичных больницах постепенно заполняются. Он отметил, что это свидетельствует о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много.

Также власти Киева рекомендовали работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы.

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