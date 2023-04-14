В настоящее время решаются вопросы с отводом земли для кладбища.

Открытие первой очереди Национального военного мемориального кладбища и первые захоронения там планируются на конец осени этого года.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун. По его словам, уже утвержден земельный участок, где планируют возводить кладбище, при министерстве создано государственное учреждение, которое будет заниматься его строительством, а также ведется работа по передаче земли в это госучреждение.

"Участки, которые рассматриваются под застройку Национального военного мемориального кладбища, - это непосредственно на проспекте Броварском Днепровского района города Киева. По нашим расчетам, по тому графику, который мы разработали и утвердили в Кабинете министров, мы рассчитываем на открытие и начало захоронения на первой очереди Национального военного мемориального кладбища в конце осени этого года", - сказал он.

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Создание военного кладбища

31 мая 2022 года Верховная Рада приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища.

Согласно закону, порядок организации захоронений и перезахоронений на территории Национального военного мемориального кладбища определяется Кабмином. Расходы на захоронение на территории этого кладбища финансируются за счет средств государственного бюджета.

4 октября правительство приняло постановление, которое позволяет Минветеранам создать в сфере своего управления государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" и обеспечить его деятельность.

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