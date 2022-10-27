Следственные действия на месте массового захоронения военных на Харьковщине продлятся несколько дней.

В Харьковской области правоохранители нашли еще одно массовое захоронение украинских военных, в братской могиле могут находиться 17 тел защитников.

Об этом сообщил начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Он рассказал, что воины погибли в апреле во время отступления. По свидетельствам местных жителей, рашисты собирали тела в два грузовика.

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"На кладбище сбросили в яму (тела военных, - УНИАН.). Насыпью. Как дрова. Не сделали ни одной отметки о захоронении", - говорится в сообщении Тимошка.

Селяне самостоятельно на Пасху поставили кресты и ухаживали за могилой как могли. 26 октября из-за ливня полиция смогла изъять только три тела. Всего там находятся около 17 тел военнослужащих.

Массовые захоронения на освобожденных территориях Харьковщины: что известно

26 октября в Минреинтеграции сообщили, что на только что освобожденных от российских оккупантов территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших.

6 октября в Нацполиции Харьковщины сообщили, что на деоккупированной части области обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских. Речь идет о телах 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен) и 29 людей, чей пол не установлен. Это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел.

17 октября глава МВД сообщал, что на деоккупированной территории Харьковщины уже фактически эксгумировали более 600 тел погибших, но их не сразу удается идентифицировать.