По данным журналистов, Министерство юстиции и его руководство помогают противоправным действиям группировки Иванющенко-Аврамова.

Действующий глава Министерства юстиции Денис Малюська причастен к схемам захвата людьми Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова киевского рынка "Столичный".

Об этом говорится в материале, опубликованном в среду, 27 января, на сайте "Прямого"

В материале рассказывается, как поставленный Иванющенко директор "Столичного" Рустем Абдукадиров и его приспешники "разработали схему, по которой, фактически, перевели всю деятельность с реального собственника имущества – ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" на прокладку. И стали вымывать с предприятия средства".

По данным журналистов, вместо того, чтобы прекратить подобную деятельность, Министерство юстиции и его руководство, наоборот, помогают противоправным действиям группировки Иванющенко-Аврамова.

"Денис Малюська лично "заблокировал" в реестре юридических лиц смену в качестве директора рынка "Столичный" Рустема Абдукадырова и до сих пор не дает возможности другим владельцам рынка сменить руководителя. Кроме того, Малюська включил "режим максимального благоприятствования" для Иванющенко по рассмотрению жалоб последнего по ситуации со "Столичным". Несмотря на то, что 95% жалоб на действия государственных регистраторов обычно рассматриваются в Министерстве юстиции по несколько месяцев, а в некоторых случаях и лет, для жалоб Иванющенко в Министерстве - просто таки красная дорожка. Его жалобы почему-то рассматриваются буквально за несколько часов. И это несмотря на протесты и публичные призывы соблюдать законность в работе офиса противодействия (или, все же, содействие?) рейдерству", - говорится в материале.

Еще один пример. который приводят журналисты, это история с павильоном рынка, который на законных основаниях получил в собственность один из кредиторов "Столичного", после того, как руководство в лице Абдукадирова перестало выполнять финансовые обязательства.

"14 января 2021 года... Абдукадыров обжаловал в офисе противодействия (содействия) рейдерству переход права собственности указанного выше объекта недвижимости к кредитору. И вот здесь для Иванющенко снова сыграла "карта Малюськи" – по поручению министра Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации "неожиданно" отложила рассмотрение всех других, даже “социальных” дел, которые не рассматривались годами, и в срочном порядке назначила к рассмотрению жалобу рынка "Столичный". 21 января упомянутая Комиссия с полным нарушением порядка рассмотрения жалоб, и даже, похоже, Закона "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений", неожиданно приняла решение в форме заключения об отмене всех регистрационных действий в следствие взыскание ипотеки. Очень вероятно, что указанное заключение было заранее подготовлено и согласовано с его вероятными партнерами Иванющенко и Аврамовым", - пишут журналисты.

Причем, по данным авторов текста, такие действия происходят на фоне судебного запрета, Минюста другим лицам "проводить, в том числе отменять любые регистрационные действия в отношении объекта недвижимого имущества павильона "Овощи-Фрукты" оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный".

Опрошенные изданием эксперты в области уголовного права считают, что все это напоминает общий замысел группировки Иванющенко-Аврамова и министра Малюськи. И продолжая его реализацию, министр юстиции Денис Малюська действует злоупотребляя предоставленной ему властью, умышленно, вопреки интересам службы и в интересах указанного выше группировки с целью получения своими сообщниками неправомерной выгоды.

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Автор: УНИАН