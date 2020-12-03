Директор ЦРБ в день смерти ее пациентов оформил себе больничный.

Жовковский районный совет не смог провести внеочередную сессию, на которой должен был рассматриваться вопрос увольнения руководителя местной больницы, где из-за обесточивания недавно умерли пациенты.

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Как сообщает Zaxid.net сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. На заседание пришли только 11 из 45 депутатов. Для кворума нужно не менее 23.

"У нас двое депутатов умерли, а 12 — сложили полномочия из-за избрания в другие советы. Семеро депутатов заранее предупредили о своем отсутствии на сессии», — сообщил журналистам председатель Жовкивского районного совета Роман Горбань.

По его словам, больше рада не планирует собираться, поскольку только состоится сессия Львовского районного совета, Жовковский районный совет теряет свою силу. Последнюю свою сессию жовковский депутаты провели две недели назад.

После ликвидации района имущество больницы, которое сейчас принадлежит райсовету, переходит в собственность Жовковской ОТГ. А личный состав - в подчинение Львовского районного совета.

Горбань сообщил, что сам находится на больничном еще с 24 октября и это не связано с инцидентом в больнице.

Примечательно, что на больничном сейчас находится и директор жовковской больницы Игорь Шевцив – он оформил его в день смерти пациентов. На сессию 3 декабря он не пришел.

Шевцив также является депутатом райсовета, прошел туда в 2010 году от «Партии регионов», в 2015 – от «ЕС» (на тот момент - БПП).

63-летний Шевцив работает директором Жовковской ЦРБ много лет. Суд уже три года рассматривает дело о его причастности к коррупции.

Происшествие в Жовковской ЦРБ на Львовщине

27 ноября в Жовковской ЦРБ на Львовщине отсутствовало электроснабжение с 17:50 до 19:10. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, подключенные к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

Следователи установили, что на момент отключения больница имела два электрогенератора. Однако они не были задействованы.

29 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за смерти пациентов в Жовковской ЦРБ во всех больницах Украины проверят оборудование.

Родные умерших говорят о врачебной ошибке.

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Автор: Дмитрий Захаров