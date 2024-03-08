Имея общего врага, украинцы и либерально настроенные россияне так и не стали даже временными союзниками.

Украина и российская либеральная оппозиция, даже имея общего врага в лице Владимира Путина и его режима, не могут наладить сотрудничество и держатся в стороне друг от друга. Это может стать проблемой в будущем, когда Украине придется выстраивать отношения с послепутинской Россией, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что реакция украинцев на смерть Навального была "приглушенной", а порой даже "враждебной". Тогда как либерально настроенные россияне видели в Навальном "последнюю демократическую надежду России", в Украине большинство "не воспринимают Навального как знаменосца демократии".

На днях стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Джо Байдена послушать его выступление в Конгрессе. Осведомленные источники говорят, что причиной стали планы американцев посадить ее рядом с вдовой российского оппозиционера Юлией Навальной.

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"Многие в Украине рассматривают эту войну как последнюю главу в столетиях угнетения со стороны российских правителей и поэтому видят либеральных россиян, в том числе Навальных, лишь частью российского общества - и его имперского проекта", - пишет The Washington Post.

Одной из претензий украинцев к российской оппозиции является то, что в критике путинского режима оппозиционеры сосредоточены преимущественно на том вреде, который Кремль наносит самой России и российскому народу. В то же время российская оппозиция "не зашла достаточно далеко в осуждении убийства украинцев и оккупации их земель" представителями этого же самого простого российского народа.

"Жизнь Навального не принесла украинской победы; вместо этого он нанес значительный вред. Он подогревал на Западе иллюзию, что демократия в России возможна", - написал в Facebook известный преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Украинский философ и эссеист Владимир Ермоленко сказал The Post, что, по его мнению, российским либералам нужно пройти "долгий путь", переосмыслив имперское прошлое и настоящее, переосмыслив само понимание "русской идеи".

The Washington Post приводит еще одну причину недоверия украинцев к российской оппозиции - ее неспособность свергнуть путинский режим решительными действиями, подобно тому, как сами украинцы поступили у себя дома в 2004 и 2014 годах.

"История творится не в тюрьмах. Изменения куются сопротивлением насилию, оружием и созданием новых институтов", - написал в соцсетях украинский политолог Петр Охотин, который служит в Вооруженных силах Украины.

Зато представители российской оппозиции жалуются, что не чувствуют моральной поддержки со стороны украинцев.

"Я заметил много агрессивной риторики вроде: "Вы, русские, виноваты в том, что здесь происходит". Но здесь есть много людей, которые были заключены в тюрьму, замучены и убиты... Люди в России также страдают", - заявила российская правозащитница Александра Попова.

Реакция на смерть Навального

Как писал УНИАН, российские власти сообщили о смерти Алексея Навального 16 февраля. Почти сразу это известие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Как бы ни было сложно и какие бы ни были вызовы, мы должны всегда помнить: только в единстве можно защитить жизнь. Путин всегда убивает. Он сам по себе и есть война. Он не остановится. Его можно только остановить. И только всем вместе, в сотрудничестве", - подчеркнул Зеленский.

В самой России и за рубежом состоялись многочисленные акции памяти Навального. 1 марта оппозиционера похоронили в Москве. Несмотря на угрозы и запугивания со стороны властей, на церемонию пришли десятки тысяч россиян.

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