Пара жалуется, что лекарства не помогают, а в больнице говорят, что "все нормально".

Пара влюбленных Виктория и Александр из Харькова, которые 14 февраля сковали себя цепью, пожаловались на новые проблемы со здоровьем.

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Новое видео из Instagram пары завирусилось в харьковских Telegram-каналах. Влюбленные показывают свои руки – можно видеть, что на руке Виктории проступили жуткие язвы. По их словам, использование мазей и лекарств не помогает, а в больнице говорят, что «все нормально».

Тем не менее, отказываться от цепи пара, судя по всему, не планирует.В комментариях под свежей трансляцией влюбленных в Instagram пользователи советуют им подходящие лекарства.

Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.

Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

Проблемы со здоровьем начались у пары практически сразу. Они жаловались, что из-за цепи у них опухли руки.

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Автор: Дмитрий Захаров