Пара влюбленных Виктория и Александр из Харькова, которые 14 февраля сковали себя цепью, пожаловались на новые проблемы со здоровьем.
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Новое видео из Instagram пары завирусилось в харьковских Telegram-каналах. Влюбленные показывают свои руки – можно видеть, что на руке Виктории проступили жуткие язвы. По их словам, использование мазей и лекарств не помогает, а в больнице говорят, что «все нормально».
Тем не менее, отказываться от цепи пара, судя по всему, не планирует.В комментариях под свежей трансляцией влюбленных в Instagram пользователи советуют им подходящие лекарства.
Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно
- В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.
- Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления.
- Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.
- Проблемы со здоровьем начались у пары практически сразу. Они жаловались, что из-за цепи у них опухли руки.
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