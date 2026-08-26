Десятки судов застряли на Дунае в очереди за украинским зерном

Перебои с поставками из Украины могут привести к росту мировых цен.

Вблизи Сулинского канала на Дунае около 70 судов ожидают доступа к украинским портам, чтобы загрузить зерно. Причиной длительных задержек стала нехватка лоцманов и предоставление приоритета другим грузам, пишет Reuters.

Обстрелы российских оккупантов фактически заблокировали украинские черноморские порты, через которые проходило 90% экспорта зерна из страны. Часть грузов была перенаправлена через речные порты на Дунае, пропускная способность которых значительно ниже.

Зерновые грузы конкурируют за доступ с грузами более высокого приоритета, такими как топливо, что замедляет экспорт. Частые воздушные тревоги, вынуждающие приостанавливать все портовые операции, усугубляют задержки.

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По данным аналитиков ASAP Agri, по состоянию на 25 августа более 50 судов ожидали прохождения через Сулинский канал, тогда как только пять-семь судов в день направлялись в дунайские порты Украины. Каждый день такой задержки может увеличить стоимость фрахта от 5000 до 8000 долларов.

В компании Avalon Shipping ожидают, что Сулинский канал вскоре закроют примерно на два дня из-за непогоды. По их данным, очередь насчитывает около 70 судов, а реальная пропускная способность составляет всего два-три судна в день.

Украина также полагалась на дунайские порты в начале полномасштабной войны, когда Россия блокировала порты Большой Одессы. Объем экспорта зерна через Дунай достиг пика в 2,5 миллиона тонн в месяц в 2022–2023 годах.

Объемы экспорта через Дунай остаются значительно ниже этих уровней, хотя трейдеры постепенно увеличивают поставки. По данным "Укрзализныци", объемы перевозок зерна в дунайские порты в августе в 11 раз превысили июльский показатель.

Блокада портов Украины – последние новости

Экспорт аграрной продукции из Украины в августе может сократиться до 1,33 млн тонн, что в три раза меньше среднего августовского показателя в 2022–2025 годах, который составлял 4,19 млн тонн, предупреждают аналитики.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что из-за блокады черноморских портов экономическое состояние отрасли и положение фермеров сейчас хуже, чем в 2022 году.

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