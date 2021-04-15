По словам влюбленных, они за эти два месяца научились слышать друг друга.

Александр и Виктория, пара из Харькова, которая в День Валентина приковалась друг к другу цепью, живет так уже два месяца.

Читайте такжеВ Киеве влюбленные бездомные получили новые паспорта, чтобы жениться и найти работу (фото)Освободиться от оков они планируют лишь через месяц. Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам влюбленных, им сложно находится друг с другом круглосуточно. Сейчас самое большое желание, признаются они, просто сходить отдельно помыть руки.

Но снимать оковы Александр и Виктория планируют через месяц. Снимать цепи хотят тоже с торжествами.

"Мы достигли того, что хотели. Мы стали более лояльны друг к другу. Все бытовые ссоры мы обсуждаем. А раньше такого не было", - рассказывает Александр.

Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.

Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки.

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Автор: Ольга Робейко