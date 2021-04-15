Александр и Виктория, пара из Харькова, которая в День Валентина приковалась друг к другу цепью, живет так уже два месяца.
Читайте такжеВ Киеве влюбленные бездомные получили новые паспорта, чтобы жениться и найти работу (фото)Освободиться от оков они планируют лишь через месяц. Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам влюбленных, им сложно находится друг с другом круглосуточно. Сейчас самое большое желание, признаются они, просто сходить отдельно помыть руки.
Но снимать оковы Александр и Виктория планируют через месяц. Снимать цепи хотят тоже с торжествами.
"Мы достигли того, что хотели. Мы стали более лояльны друг к другу. Все бытовые ссоры мы обсуждаем. А раньше такого не было", - рассказывает Александр.
Пара из Харькова сковала себя цепью: что известно
- В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.
- Процесс закрепления цепи зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.
- Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.
- Позже стало известно, что у пары возникли проблемы - у них опухли руки.
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