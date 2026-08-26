Россияне проедают накопление: расходы растут на глазах

После покупки продуктов и оплаты коммунальных услуг у части россиян не остаётся денег на сбережения.

Россияне стали вдвое меньше откладывать денег на фоне стремительного роста расходов. В январе–июне 2026 года доля доходов, которую граждане направляли на сбережения, сократилась с 10% до 4,4%.

Как пишет The Moscow Times, речь идет о банковских вкладах, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иностранной валюты. В то же время в первом полугодии номинальные доходы россиян выросли на 7%, тогда как расходы подскочили на 13,7%.

Директор по аналитике "Инго Банка" Василий Кутьин отметил, что после покупки продуктов, лекарств, оплаты коммунальных услуг и других обязательных расходов у части россиян не остается свободных денег для сбережений.

Видео дня

По словам генерального директора Ceberbird Fintech Group Екатерины Казак, для отдельной семьи снижение нормы сбережений означает прежде всего меньший финансовый запас прочности: если свободных средств остается мало, внезапный ремонт, болезнь или временная потеря дохода могут заставить обращаться за кредитом.

Свою роль в сокращении доли сбережений сыграло также снижение ключевой ставки Центрального банка РФ. В первом полугодии доходность депозитов уменьшилась, что сделало их менее привлекательными.

При этом объем вкладов граждан не сокращается. По данным регулятора, за первое полугодие их объем вырос на 1,1 трлн рублей. Однако часть денег все же уходит из банковских продуктов на текущее потребление, отметил представитель "Абсолют Банка" Виталий Костюкевич. По его словам, сокращение притока средств населения усиливает конкуренцию банков за вкладчиков и вынуждает их сохранять или повышать ставки по некоторым продуктам.

Выведенные из банков деньги поддерживают потребительский спрос, но в то же время сокращают объем средств, доступных для кредитования. В долгосрочной перспективе это может ограничить инвестиции и создать дополнительное давление на цены.

Кроме того, у россиян будет всё меньше возможностей откладывать деньги, если доходы и в дальнейшем будут расти медленнее, чем расходы, добавила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Экономика России – последние новости

В России банки закрывают отделения, россияне забирают сбережения наличными, а бизнес пытается вывести капитал за границу. С начала года в России закрыли 1370 банковских отделений, а вкладчики обналичили 2,4 трлн рублей.

По итогам первых семи месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета России вырос до 6,46 трлн рублей. На этом фоне российские власти готовят новые налоговые изменения. После повышения налога на прибыль до 25% в 2025 году в России могут вновь увеличить налоговую нагрузку.

Вас также могут заинтересовать новости: