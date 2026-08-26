Больше не придется блуждать: в Киеве изменят движение пешеходов на Бессарабской площади

Подземные переходы будут дублироваться наземными, чтобы создать удобные и доступные маршруты для пешеходов.

В Киеве в ближайшее время реорганизуют схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Все подземные пешеходные переходы вокруг Бессарабской площади, которые проходят через ТРЦ "Метроград", будут продублированы безопасными наземными пешеходными переходами. Работы начнутся в ближайшее время", – отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

Отмечается, что новые переходы пройдут через бульвар Тараса Шевченко, Бессарабский проезд, улицы Большую Васильковскую и Бассейну. Всего в Бессарабском квартале обустроят шесть новых наземных переходов, которые будут дублировать подземные, и реконструируют два существующих.

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В КГГА указали, что на пешеходных переходах установят транспортные и пешеходные светофоры. Также снизят бордюр для удобства людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Для облегчения ориентации людей с нарушениями зрения оборудуют тактильные полосы и установят кнопки вызова звукового сопровождения во время зеленого сигнала светофора для пешеходов.

Отдельные изменения предусмотрены на Бессарабском проезде, где обустроят наземный переход вдоль улицы Бассейной. Для этого устроят дополнительный тротуар со стороны "Арена Сити" – для безопасного пешеходного маршрута от улицы Леси Украинки до улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко. Также будут перераспределены полосы движения и предусмотрен регулируемый въезд в подземный паркинг. В рамках проекта обновят и пешеходный переход между Бессарабским рынком и улицей Крутой спуск.

Для упорядочения парковки и обеспечения мест для автомобилей людей с инвалидностью обустроят парковочную зону между Бессарабским рынком и "Арена Сити".

Схемой организации дорожного движения также предусмотрены велосипедные переезды, смежные с пешеходными переходами, через бульвар Тараса Шевченко, улицы Большую Васильковскую и Бассейну, а также Бессарабский проезд.

В КГГА уверяют, что после реализации схемы организации дорожного движения пешеходы смогут пересекать улицы по наземным переходам, без необходимости пользоваться подземными маршрутами с лестницами.

Транспортная инфраструктура Киева – главные новости

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