Вышел трейлер романтической комедии 'Гипотеза любви' с Лили Рейнхарт (видео)

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер романтической комедии "Гипотеза любви" (The Love Hypothesis), снятой по мотивам одноименного романа Эли Хэзелвуд 2021 года.
В центре сюжета – аспирантка Олив Смит и ее научный руководитель доктор Адам Карлсен, которые вступают в фиктивные отношения, чтобы проверить свои теории о любви.
Главные роли в экранизации исполнили Лили Рейнхарт (сериал "Ривердейл") и Том Бейтман ("Убийство в "Восточном экспрессе", "Смерть на Ниле").
Сняла фильм американская режиссер Клэр Скенлон, известная по романтической комедии "Подстава" 2018 года для Netflix.
Саундтрек к фильму написала известная композитор Лора Карпман, номинированная на "Оскар" за комедийную драму "Американское чтиво" 2023 года.
Фильм выйдет 23 сентября 2026 года на Prime Video.