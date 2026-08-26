Вышел трейлер романтической комедии 'Гипотеза любви' с Лили Рейнхарт (видео)

Фильм выйдет 23 сентября 2026 года на Prime Video.

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер романтической комедии "Гипотеза любви" (The Love Hypothesis), снятой по мотивам одноименного романа Эли Хэзелвуд 2021 года.

В центре сюжета – аспирантка Олив Смит и ее научный руководитель доктор Адам Карлсен, которые вступают в фиктивные отношения, чтобы проверить свои теории о любви.

Главные роли в экранизации исполнили Лили Рейнхарт (сериал "Ривердейл") и Том Бейтман ("Убийство в "Восточном экспрессе", "Смерть на Ниле").

Видео дня

Сняла фильм американская режиссер Клэр Скенлон, известная по романтической комедии "Подстава" 2018 года для Netflix.

Саундтрек к фильму написала известная композитор Лора Карпман, номинированная на "Оскар" за комедийную драму "Американское чтиво" 2023 года.

Фильм выйдет 23 сентября 2026 года на Prime Video.

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