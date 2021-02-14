Молодые люди попытаются прожить так три месяца.

В День святого Валентина в Киеве пара влюбленных Александр и Виктория решили сковать себя цепью за руки, чтобы проверить свои чувства. Так они попытаются прожить три месяца.

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Об этом сообщает «ТСН». Отмечается, что процесс закрепления цепи зафиксировали представители книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепление.

Отмечается, что Александр и Виктория для реализации своего замысла приехали в Киев из Харькова.

Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единения на Днепровской набережной.

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Автор: УНИАН