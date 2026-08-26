РФ прощупывает, как далеко можно зайти: гибридная война против Европы усиливается, - Bloomberg

Реакция НАТО и ЕС остаётся преимущественно оборонительной.

Россия расширяет кампанию гибридных атак против стран, поставляющих Киеву оружие и деньги, застав Европу без плана ответных действий. От кибератак до вооружённых дронов и загадочных случаев поджогов – напряженность нарастает по всему континенту по мере того, как война в Украине готовится вступить в свою пятую зиму.

Только в этом месяце Польша заявила, что предотвратила попытку убийства гражданина США, изначально родом из Украины, заказанную Россией, а Эстония обвинила Москву в причастности к пожару на предприятии производителя дронов, пишет Bloomberg.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ответственные за гибридные атаки "заплатят цену", после того как на аэропорту в Лейпциге рядом с украинским грузовым самолетом был обнаружен дрон с взрывчаткой, что породило предположения о причастности Москвы к попытке удара.

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Россия может усилить свою агрессивную кампанию против континента

Но тем временем блок пока не изменил свою по сути оборонительную позицию, заявляют журналисты. Это, вероятно, побудило Москву прощупывать, как далеко она может зайти в попытках запугать и измотать западных союзников, продолжая при этом оставаться в войне на истощение с Украиной.

"Ответы НАТО, Европы и отдельных стран были по большей части реактивными и оборонительными, – заявила Агния Григас, внештатный сотрудник Атлантического совета в Вильнюсе. – Они были сосредоточены на обнаружении и противодействии отдельным провокациям, но так и не выстроили систему эффективного сдерживания, последовательно отговаривающего Москву от продолжения или эскалации этих действий".

Эта неподготовленность проявляется на фоне того, как Европа взяла на себя главную роль в поддержке Украины по мере отхода США от континента. Хотя пункт о взаимной обороне НАТО обязывает страны-члены помогать друг другу в случае нападения, предполагаемые действия России до сих пор не дотягивали до того, что стало бы триггером для такого ответа.

Вербовка граждан

Журналисты отмечают, что Москва все больше полагается на вербовку через соцсети для проведения поджогов или других диверсий после массовой высылки ее дипломатов вслед за вторжением в Украину.

Двое граждан Украины получили тюремные сроки в Великобритании в июне после того, как присяжные признали их виновными в сговоре с целью совершения поджогов автомобиля и имущества, связанных с тогдашним премьер-министром Киром Стармером. Обвинение заявило во время процесса, что один из исполнителей был завербован онлайн русскоязычным пользователем Telegram.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене заявила на прошлой неделе, что атака дронов в Германии имеет "связи" с продолжающимся расследованием попытки подорвать посылку на борту грузового самолёта DHL в 2024 году. Литва предъявила обвинения пятерым по делу о попытке диверсии, якобы нанятым военной разведкой России.

Хотя Германия не назвала прямо Россию ответственной за вооруженный дрон или недавнюю находку тайника с оружием на окраине Берлина, ряд журналистских расследований указывал именно на Москву. Это также добавило новых предупреждений о том, что крупнейшей экономике Европы придётся столкнуться с новыми измерениями асимметричных рисков.

Это гибридная война

СМИ пишет, что есть признаки того, что российские разведка и спецслужбы рассматривают операции гибридной войны против стран Балтии и Польши. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Москва рассматривает возможную операцию под чужим флагом с использованием захваченных украинских дронов для удара по критической инфраструктуре в балтийском регионе.

"Продолжающаяся гибридная война России в Европе – это высококоординированная кампания ниже порога открытого конфликта, нацеленная на дестабилизацию западных политических систем, раскол единства НАТО и ЕС и подрыв поддержки Украины, – заявил Алекс Кокчаров, аналитик по геоэкономике Bloomberg Economics в Лондоне. – Для достижения этих целей Кремль сохраняет правдоподобное отрицание, используя анонимность и посредников, чтобы затуманить прямую причастность государства".

Блок должен ответить на провокации

Некоторые члены Евросоюза призвали блок ответить, приняв заблокированные ранее санкции, включая арест активов, запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа и ограничение виз, по словам осведомлённых источников. ЕС готовит очередной пакет санкций против сотен физических и юридических лиц, который планирует принять осенью, сообщили источники на условиях анонимности.

Но поскольку предыдущие подобные меры не смогли сдержать Москву, маловероятно, что они сделают это сейчас.

"Россия готова использовать кинетические средства, потому что до сих пор ей не удавалось отбить поддержку Украины, – отметил Марек Кохв, глава программы безопасности и устойчивости в таллинском Международном центре обороны и безопасности. – Это напрямую связано с тем, как обстоят дела у России на линии фронта".

Страны НАТО пообещали 80 миллиардов долларов военной помощи Украине на 2026 год и "как минимум эквивалентные объёмы" на 2027 год на июльском саммите альянса в Анкаре. Подавляющая часть этих денег поступает от Европы.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм передал Киеву чертежи крылатых ракет во время последнего визита. Он также сравнил борьбу Украины с сопротивлением Британии нацистам во Второй мировой войне, что вызвало реакцию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он обвинил Великобританию в том, что она "методично и регулярно подливает масла в огонь" и "методично и регулярно строит планы, чтобы помешать любому прогрессу в мирном процессе".

Россия также предупредила, что Великобритания столкнется с "последствиями, за которые ей придется отвечать", после сообщений о том, что Киев использовал дроны, произведенные британскими компаниями, для нанесения ударов по территории России.

Гибридная война России против Европы - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что гибридная война с РФ не перерастет в реальную только в одном случае. Джеймс Ставридис, занимавший пост верховного главнокомандующего силами НАТО с 2009 по 2013 год, считает, что во время его командования НАТО "хорошо сотрудничало" с Россией. Однако вторжение России в Украину в 2014 году "показало истинные намерения Путина".

Кроме того, мы также рассказывали, что шпионы из РФ скупают недвижимость возле военных объектов в Европе. С целью развития "гибридной войны" против Запада, российские спецслужбы якобы приобрели жилье, склады, заброшенные школы и даже целые острова.

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