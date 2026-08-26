Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 27 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 52,01 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 52,01 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,59/44,62 грн/долл., а к евро – 52,04/52,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 августа снизился на 3 копейки и составлял 44,92 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,43 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел на 6 копеек и составил 52,39 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,76 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,85 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составлял 52,45 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 51,45 гривни за единицу иностранной валюты.

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