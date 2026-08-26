Флэш оценил опасность российского 'Рассвета' и ответил, сколько времени есть у Украины

Для удачной работы России нужно вывести на орбиту 220-250 спутников системы "Рассвет" заявил Флэш.

В настоящее время Россия запустила на орбиту 36 спутников системы"Рассвет", которые должны стать аналогом Starlink. Однако один из них уже упал.

Об этом рассказал Сергей (Флэш) Бескрестнов, советник президента Украины по технологическим вопросам, в эфире Radio NV. "Все эти спутники сейчас находятся на стадии тестирования, то есть они не на орбите, а постоянно движутся", – сказал Флэш.

Он добавил, что для стабильного покрытия над территорией Украины России необходимо вывести на орбиту 220–250 спутников. Это позволит россиянам получить стабильный сигнал, который будет постоянно работать над украинской территорией.

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Комментируя вопрос о том, как Украина может противодействовать этой системе, Флеш отметил, что в первую очередь речь идет о санкциях. Впрочем, по мнению эксперта, это вряд ли сильно повлияет на возможности России. На этом фоне, по его мнению, единственным действенным противодействием может стать разработка средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Сейчас россияне мешают нам летать на БПЛА, у них работает РЭБ, которое подавляет спутники Starlink. Точно так же нам нужно разрабатывать РЭБ для того, чтобы оно мешало россиянам, и чтобы их спутники "Рассвет" не могли работать над нашей критической инфраструктурой и территорией. Это возможно, и у нас есть где-то полгода, чтобы это сделать", – подчеркнул Флэш.

Спутники "Рассвет": что известно

Ранее издание RussianSpaceWeb сообщало, что вторая партия запущенных россиянами спутников "Рассвет" не смогла повторить успех первой. Поскольку ни один из них не смог подняться выше 360 км, что примерно на 200 км ниже, чем у первой группы.

Отметим, что 24 августа РФ успешно запустила ракету-носитель с космодрома Плесецк. Это произошло несмотря на то, что накануне по этому объекту был нанесен удар дронами.

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